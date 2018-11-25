Украинские корабли нарушили границу России и начали опасные маневры

Три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России, опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям властей. Об этом в воскресенье, 25 ноября, сообщило пограничное управление ФСБ России по Крыму, передает ТАСС.

«Сегодня утром, около 07:00 мск, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу РФ», — говорится в сообщении ФСБ.

Корабли «неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря» России и продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — подчеркнули в ФСБ.

Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, говорится в сообщении.

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23 сентября украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Заместитель командира морского командования ВМС Украины Максим Кириакиди заявил, что корабли зашли, «чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива». В генштабе ВСУ заявили о планах создать военно-морские базы в Азовском море. Киев считает, что Москва нарушает его права в Азовском и Черном морях.

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в одном из крымских портов. На борту находились 10 россиян. Киев обвинил их в нарушении порядка въезда «на временно оккупированную территорию Украины». В апреле два члена экипажа уехали в Белоруссию, а 30 октября стало известно, что еще семерых обменяли на украинских моряков судна «ЯМК-0041». Оно было задержано 4 мая за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне России.

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