Киев рассказал о готовности к боям с российскими пограничниками в Черном море

Корабли Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», зашедшие в Азовское море для противодействия «провокационным действиям» России и усиления украинской группировки, были готовы вступить в бой с российскими пограничниками, проходя по Керченскому проливу. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал заместитель начальника штаба морского командования ВМС Украины и руководивший проходом капитан первого ранга Дмитрий Коваленко.

Он отметил, что обстановка во время прохода была нервной. «Боевые группы, пулеметы — все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте — чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать», — поведал капитан.

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«Маскировочными сетками затянулись, чтобы скрыть движения, пожарные рукава разложили, чтобы их смывать, если бы полезли. Они же могут лезть, не стреляя. А мы только в ответ должны стрелять. Я бы на них посмотрел, если бы они попытались. Все-таки восемь килограммов струя воды! Человека легко смыть с борта», — рассказал Коваленко о действиях украинских моряков.

22 сентября украинские военные корабли «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону России возле берегов Крыма и прошли под Крымским мостом. Корабли направились в Бердянск для создания военно-морской базы в Азовском море. На безопасном расстоянии их сопровождала береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. После завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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