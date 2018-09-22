Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец», относящиеся к Военно-морским силам Украины, вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма и продолжают там находиться. Об этом сообщили в крымском погрануправлении ФСБ, передает ТАСС.

Они следуют в северо-восточном направлении. Их на безопасном расстоянии сопровождают корабли российской береговой охраны.

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«Донбасс» — изначально плавучая мастерская советского флота проекта 304, после раздела Черноморского флота стал кораблем управления в составе ВМС Украины. В 2004 году горел, в 2007-м едва не был утерян в результате шторма (спасти судно помогли буксиры Черноморского флота России), с 2010-го по 2011 год ремонтировался. Приписан к порту Одессы, ранее базировался в том числе в Севастополе. В марте 2014 года над ним был поднят российский флаг, а украинский экипаж с него вывели на сушу, но спустя месяц корабль вернули Киеву.

Украина считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, и в связи с этим судится с Москвой. Помимо этого, после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив между странами стало нарастать напряжение в Азовском море. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в азовской акватории.

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