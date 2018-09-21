Киев похвастался секретным планом по Азовскому морю

Украина обладает планом разрешения ситуации, сложившейся в Азовском море, однако пока о нем нельзя говорить. С таким заявлением в пятницу, 21 сентября, выступил министр иностранных дел страны Павел Климкин, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, Киев будет поднимать вопрос о ситуации в Азове на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, а территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста. Чтобы не угрожать этим, а также другим процессам как юридическим, так и политическим, я сознательно не говорю о планах, они согласованы, они есть», — сказал министр.

Климкин добавил, что власти страны «проанализировали все опции», а успех относительно ситуации в Азове «находится в действиях одновременно во всех плоскостях».

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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