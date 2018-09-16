Бывший СССР
 
Последние новости
Дзюба выступит на теннисном турнире
Сфинкса эпохи Птолемеев обнаружили возле храма в Египте
Роналду забил первый гол за «Ювентус»
Российский олигарх поведал о «мальчишеских забавах» с Путиным
Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади
Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу
Олимпийская чемпионка взбунтовалась против готового простить Россию WADA
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Британия начала искать новых подозреваемых по «делу Скрипалей»
Новости партнеров

Украина построит военную базу в Азовском море

Перейти в «Мою Ленту»

Украина планирует построить военно-морскую базу в Азовском море до конца года. Об этом сообщается на официальной странице кабинета министров страны в Facebook.

«Украинское военно-морское присутствие в Азовском море усиливается. В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что база — «необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».

Украина не раз обвиняла Россию в оккупации Азовского моря. Последний раз обвинение прозвучало из уст президента Петра Порошенко. В интервью изданию The Washington Post 14 сентября он заявил, что Москва стремится занять Азовское море так же, как и Крым, и грубо нарушает международные нормы.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники
На Украине рассказали о страхах России на Азовском море
США обеспокоились активностью России в Азовском море
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

«На Украине — народ украинский»

Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
12:3715 сентября

В США рассказали о «горячей стадии» войны в Донбассе

16:39Сегодня

Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу

18:1113 сентября

Армения отрепетировала войну с Азербайджаном

Бывший СССР00:01 7 сентября

Сетевой батальон

В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
06:53Сегодня

Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки

01:51Сегодня

В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны

12:5913 сентября

У арестованных украинских радикалов нашли ключи от камер

Бывший СССР00:0112 сентября
Никол Пашинян

«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»

В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
23:3715 сентября

Порошенко обвинил Россию в стремлении оккупировать Азовское море

00:33Сегодня

Украинец сбросил с 13 этажа пакет со взрывчаткой перед обыском полиции

16:0912 сентября

США обеспокоились активностью России в Азовском море

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Опубликованы результаты экзитполов второго тура выборов главы Приморья
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
В Приморье отметили рост явки во втором туре выборов главы региона
Российский олигарх поведал о «мальчишеских забавах» с Путиным
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Infiniti насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку перед супермаркетом
Все материалы
Мир
Хайко Маас и Сергей Лавров«Разговаривать надо начать»
Россия и Европа почти враги. Как это исправить?
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
В Британии рассказали о нарковечеринке «отравителей» Скрипалей с проституткой
Британия начала искать новых подозреваемых по «делу Скрипалей»
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Британия посетовала на невозможность ввести санкции против России
Американцы попытались разбогатеть на национальном бедствии и не смогли
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Россию обвинили в попытке подставить Украину и сорвать договор по Донбассу
Украина построит военную базу в Азовском море
Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Трое россиян пробежались в трусах по Красной площади
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Роналду забил первый гол за «Ювентус»
Дзюба выступит на теннисном турнире
Боец UFC осадила российского тележурналиста за попытку оскорбить Макгрегора
Олимпийская чемпионка взбунтовалась против готового простить Россию WADA
Головкин заговорил о реванше против Альвареса
Клуб Бекхэма нацелился на Месси
Все материалы
Культура
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Монеточке посоветовали читать рэп
Умер писатель Александр Бородыня
Умер актер из «Секретных материалов»
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории
«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы