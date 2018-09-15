Порошенко обвинил Россию в стремлении оккупировать Азовское море

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва стремится занять Азовское море так же, как и Крым. В интервью изданию The Washington Post он подчеркнул, что это грубое нарушение международного права.

«У нас абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. Россия не имеет права задерживать наши суда, которые перевозят грузы и пассажиров из двух важных украинских портов — Мариуполя и Бердянска. Если она не остановится, то у нас есть только один инструмент против нее — санкции», — отметил Порошенко.

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Он добавил, что Киев сейчас укрепляет свои военные силы в акватории Азовского моря.

Ранее в сентябре сообщалось, что Украина действительно начала наращивать мощь в регионе: в море стали перебрасывать бронекатера, а до этого было объявлено о решении увеличить там группировку кораблей.

Напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет стране доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.

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