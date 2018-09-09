Украина начала перебрасывать бронекатера в Азовское море

Военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров, сообщает «Украинский военный портал» со ссылкой на источники в Генштабе и командовании флота.
По его информации, это стало следствием принятого 6 сентября решения Совета национальной безопасности и обороны страны об усилении украинского военного присутствия в азовских водах.
Портал опубликовал фотографию, на которой, предположительно, запечатлен автотрейлер, перевозящий бронекатер в Бердянске в Запорожской области. На другом снимке запечатлен еще один подобный корабль, находящийся в местном порту.
Издание пишет, ожидается, что в Азовское море будут переброшены три таких катера. Помимо этого, отмечается, что до конца текущего года на Азове будет создана полноценная база украинских ВМС.
О планах Киева увеличить группировку кораблей в Азовском море было объявлено в конце августа. Украинские власти заявляют, что видят угрозу военно-экономической блокады со стороны России.