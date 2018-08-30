Россию призвали «прекратить кошмарить судоходство» в Керченском проливе

Россия задержала с апреля сотни коммерческих судов и остановила по меньшей мере 16 судов, которые пытались достичь украинских портов. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт, пишет РИА Новости.

«Соединенные Штаты осуждают российскую угрозу международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в заявлении. Госдеп призвал Россию «прекратить кошмарить международное судоходство».

Американская сторона считает, что действия России мешают морскому транзиту и дополнительно дестабилизируют ситуацию на Украине. Госдеп обвинил также Кремль в нарушении международных норм.

Ранее, 29 августа, на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России.

Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые "домашние заготовки" на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».

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