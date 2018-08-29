Украина усилит военную мощь в Азовском море

Украина приняла решение нарастить военное присутствие в Азовском море. В ближайшее время Киев увеличит корабельную группировку в регионе, силы морской пехоты и артиллерии. Об этом сообщается на странице Военно-морских сил страны в Facebook.

В посте отмечается, что такие меры необходимы «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

Ранее в августе бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что Россия стремится отрезать соседнюю страну от моря, чтобы превратить ее из морского государства в континентальное.

21 августа пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Россия задержала перед Керченским проливом более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты на Азовском море. Он подчеркнул, что в результате направляющиеся в украинские порты корабли ждут разрешения для прохода через пролив несколько дней. По его словам, досмотры следующих в украинские порты судов, как правило, осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных украинским пограничникам.

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