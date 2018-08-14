На Украине нашли причину козням Путина в Азовском море

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский назвал причиной массовых проверок украинских кораблей в Азовском море желание России надавить на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам бывшего чиновника, российский президент Владимир Путин хочет надавить на Украину для обеспечения поставок воды в Крым. Жебривский полагает, что постройка Крымского моста хоть и облегчила положение на полуострове, однако главная проблема, по его мнению, заключается в дефиците воды.

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«Понятно, что Путин так давит, блокируя Мариуполь, Бердянск, особенно болезненно бьет по Мариуполю и Донецкой области, потому что там работает завод имени Ильича, завод "Азовсталь", другие предприятия. Изначально, когда строился мост, были вынуждены уменьшить тоннажность судов, которые проходят, потому что некоторые суда, которые шли перед так называемым Крымским мостом, снимали мачту для того, чтобы пройти под этим мостом. А сегодня они фактически останавливают все корабли», — рассказал Жебривский.

Бывший глава Донецкой ОГВА полагает, что российские пограничники и военные моряки досматривают украинские суда в Азовском море потому, что у Украины нет военно-морского флота, а лишь несколько бронированных катеров. «Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение», — заявил Жебривский.

Ранее постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявлял, что Россия хочет захватить Генический район Херсонской области, чтобы получить доступ к водным ресурсам из Северо-Крымского канала.