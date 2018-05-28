Украина уличила Россию в новых посягательствах на свои земли

Россия хочет получить доступ к Северо-Крымскому каналу на территории Украины для обеспечения поставок пресной воды в Крым. Об этом постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин рассказал в интервью изданию «Обозреватель».

По мнению Бабина, в худшем случае Россия может прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным акциям» для установления силового контроля над каналом на украинской территории. Также он отметил, что постепенно на соседних с Крымом территориях, например, в Геническом районе Херсонской области, намечается ослабление государственной власти.

«Появились массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги. Сейчас там имеет место раскачивание ситуации. Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду», — предупредил постпред.

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Также в числе действий, которые может предпринять Россия, чиновник назвал попытку получить разрешение украинского суда на доступ к каналу. Однако он счел этот вариант наименее вероятным.

Бабин называет и другие варианты обеспечения поставок пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Юридический путь заключается в том, чтобы получить решение украинского суда, которое обеспечит водоснабжение Крыма. «Такое произойдет, если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль. Надеюсь, такого не будет», — отметил постпред.

Северо-Крымский канал построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма. Ранее Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-85 процентов объема забора воды. В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, Украина перекрыла шлюзы канала. С тех пор Россия регулярно пытается восстановить поставки воды на полуостров.

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