Украинские боевые дельфины предпочли смерть «российской оккупации»

Украинские боевые дельфины, оставшиеся в Крыму после его присоединения к России, не приняли новую власть и погибли. Об этом изданию «Обозреватель» рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, дрессированные дельфины ВМС Украины на базе в Севастополе контактировали со своими украинскими тренерами при помощи сигналов специальных свистков. Российские военные получили эти свистки, как и все остальное оборудование, но дрессированные животные отказались с ними взаимодействовать. В итоге дельфины перестали принимать пищу и через какое-то время умерли.

«Очень грустно, что многие украинские военные, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины», — посетовал постпред президента Украины.

В мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов: в Сан-Диего (США) и Севастополе. В Крыму морских животных для ВМФ СССР начали готовить с 1973 года. Их применяли для борьбы с боевыми пловцами, подрыва кораблей, поиска оружия. После распада СССР и раздела Черноморского флота Украина начала использовать дельфинов преимущественно в мирных целях. Например, для лечения и восстановления детей и инвалидов.

В 2012 году украинские военные решили восстановить боевую подготовку животных, однако после 2014 года эти проекты были свернуты. По состоянию на 2018 год ВМС Украины не ведут никаких работ по использованию морских млекопитающих.

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