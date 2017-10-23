В Крыму придумали способ решить проблемы с пресной водой

Власти Крыма решили перебросить пресную воду из Тайганского водохранилища (Белогорский район) на север полуострова. Об этом в понедельник, 23 октября, заявил вице-премьер правительства республики Юрий Гоцанюк, передает портал «Новости Крыма».

По словам чиновника, руководители региона рассматривали несколько вариантов решения проблем с пресной водой. «Это и строительство опреснительной станции, и переброска воды. Изучение данного вопроса показало, что наиболее приемлемым вариантом является переброска воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично — по трубопроводу со строительством соответствующих гидротехнических сооружений», — сказал Гоцанюк.

Он добавил, что промышленные предприятия региона, в частности заводы «Крымский титан», «Крымский содовый завод» и «Бром», уже работают над техзаданием по соответствующему проекту.

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12 июля глава госкомитета по водному хозяйству республики Игорь Вайль сказал, что в водохранилищах Крыма накоплено 234 миллиона кубометров питьевой воды. Это на 23 процента больше показателей июля прошлого года. Чиновник отметил, что Симферополь и южный берег Крыма обеспечены водой до конца года, северная и восточная часть полуострова — как минимум до конца курортного сезона.

В 2014 году, после того, как Крым стал частью России, Киев начал перекрывать шлюзы канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. Тогда за счет этой водной артерии удовлетворялось около 80 процентов потребностей в ресурсе. Регион стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения. При этом пролегающую на территории полуострова часть Северо-Крымского канала задействовали для подачи воды из местных источников.