Украина достроила дамбу и окончательно отрезала Крым от воды Днепра

Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом, который Киев считает оккупированным. Как сообщает Телевизионная служба новостей, стационарная бетонная плотина «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды».

Благодаря плотине земли на юге Херсонской области будут орошаться полноценно, указывает ТСН.

«Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи. Поэтому воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры своими силами возвели дамбу из мешков с песком. Теперь же найдено не временное, а полноценное решение проблемы», — отмечает новостная программа.

У новой дамбы есть шлюз, который можно открыть в любой момент. В связи с этим, по словам авторов сюжета, когда Крым вернется в состав Украины, водой наполнится еще 300 километров канала.

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Указывается также, что дамбу возвели за год, потратив на проект 35 миллионов гривен (примерно 75 миллионов рублей). Работы по обустройству будут продолжаться. «Первый этап завершен. Продолжение — это создание инфраструктуры. Лебедки, дежурные помещения, охрана», — пояснил главный инженер управления Северо-Крымского канала Владимир Оберемок.

В 2014 году, после того, как Крым стал частью России, Киев начал перекрывать шлюзы канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. Тогда за счет этой водной артерии удовлетворялось около 80 процентов потребностей Крыма в ресурсе. Тогда регион стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения. При этом пролегающую на территории полуострова часть Северо-Крымского канала задействовали для подачи воды из местных источников.

Согласно Википедии, Северо-Крымский канал — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР. Вода забирается из заполненного в 50-х Каховского водохранилища в нижнем течении Днепра.