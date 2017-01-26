В Крыму назвали идиотами авторов плана о реинтеграции полуострова с Киевом

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский назвал идиотами киевских чиновников, которые анонсировали план по реинтеграции полуострова. Об этом он заявил в четверг, 26 января в комментарии «Ленте.ру».

«Мне очень интересно, каким образом авторы "программы реинтеграции" видят себе "механизм налаживания отношений с населением Крыма"? Они что, каждому жителю адресно будут направлять по три ведра воды, набранной из перекрытого Северо-Крымского канала? Или, может быть, пришлют по аккумулятору, заряженному украинской электроэнергией в качестве компенсации за блэкаут? А, возможно, "министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" — это ж надо было такую должность придумать — лично приедет в Крым и начнет кого-нибудь перемещать в сторону северной границы полуострова?» — прокомментировал вице-премьер.

По словам Полонского, в таком случае он очень опасается «за здоровье таких перемещателей». «Поскольку крымчане очень быстро их всех переместят в ближайшие травмпункты с травмами, плохо совместимыми с жизнью идиотов!» — пообещал он.

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Ранее в четверг в правительстве Украины объявили, что кабмин готовит план по реинтеграции Крыма в состав страны. Как рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, стратегия предусматривает оказание жителям этих территорий административных услуг, предоставление возможности дистанционного образования. Подобная программа, по его утверждению, будет реализовываться и в неподконтрольных Киеву частях Донбасса.

Это далеко не первая абсурдная инициатива украинских властей. В декабре 2016-го президент страны Петр Порошенко назвал возможное введение безвизового режима с Евросоюзом шагом к возвращению Крыма. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — пояснил он. На полуострове заявления Порошенко сравнили с «бусами для папуасов».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.