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Киев анонсировал планы по реинтеграции Крыма

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Вадим Черныш
Вадим Черныш

Правительство Украины готовит план по реинтеграции Крыма в состав страны. Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш сообщил в четверг, 26 января, в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что кабинет министров уже утвердил план по возвращению неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Стратегия предусматривает оказание жителям этих территорий административных услуг, предоставление возможности дистанционного образования.

«По поводу Крыма сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц», — рассказал Черныш.

При этом министр подчеркнул, что украинские власти не намерены развивать экономические связи с полуостровом, а собираются только налаживать отношения с населением Крыма.

В декабре 2016-го президент Украины Петр Порошенко назвал возможное введение безвизового режима с Европейским союзом шагом к возвращению Крыма. «Это создание мотивации для крымчан: у вас есть свобода передвижения, свобода инвестиций и ряд других преимуществ», — пояснил глава государства.

Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский в свою очередь назвал обещания украинского президента «бусами для папуасов».

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Российские власти также неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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