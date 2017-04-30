Крым
 

В Крыму ответили пословицей на появление новой украинской дамбы

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Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский в интервью «Ленте.ру» прокомментировал сообщения о том, что Украина достроила новую дамбу на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом.

«Не съем, так понадкусываю», — сказал он на украинском языке, характеризуя логику, которой руководствовались авторы проекта плотины.

«И ничего, что она явно не достроена (рассказывают про какой-то первый этап). Ничего, что страдают от последствий строительства жители южных областей. Главное, чтобы хозяева западные были довольны! Главное, что денег удалось списать на "важнейший" политический проект», — продолжил чиновник.

Полонский добавил: «Что ж, какая страна, такие и проекты». Жителям Крыма, «у которых с водой давно все хорошо, остается лишь в очередной раз порадоваться своему возвращению домой», указал чиновник.

29 апреля ТСН сообщила, что Украина достроила новую дамбу, которая «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды». Благодаря этой стационарной бетонной плотине земли на юге Херсонской области будут полноценно орошаться. У новой дамбы есть шлюз, который можно открыть в любой момент. В то же время указывалось, что завершен только первый этап строительства, необходимо еще создать инфраструктуру.

В 2014 году, после того, как Крым стал частью России, Киев начал перекрывать шлюзы канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. Однако вместе с этим регионом от водоснабжения оказались бы отрезаны южные районы Херсонской области. Поэтому, как говорится в сюжете ТСН, воду туда пускали под меньшим давлением, а фермеры сами возвели дамбу из мешков с песком.

До водной блокады поставки по Северо-Крымскому каналу удовлетворяли около 80 процентов потребностей полуострова в ресурсе. Крым стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения. При этом пролегающую на территории региона часть канала задействовали для подачи воды из местных источников.

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