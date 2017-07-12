Власти Крыма раскрыли информацию о запасах питьевой воды на полуострове

В водохранилищах Крыма накоплено 234 миллиона кубометров питьевой воды, что на 23 процента больше показателей июля прошлого года. Об этом в эфире телеканала «Первый Крымский» заявил глава госкомитета по водному хозяйству республики Игорь Вайль, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что Симферополь и южный берег Крыма обеспечены водой до конца года, северная и восточная часть полуострова — как минимум до конца курортного сезона. «В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды», — сказал он.

Вайль добавил, что вся вода, подаваемая в систему водоснабжения, является горной, контроль ее качества регулярно проводится вместе с Роспотребнадзором.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

30 апреля украинские власти объявили об окончании строительства дамбы на Северо-Крымском канале на границе с полуостровом. Согласно сообщениям киевских СМИ, стационарная бетонная плотина «окончательно отрезала засушливый Крым от днепровской воды». Дамбу возвели за год, потратив на проект 35 миллионов гривен (примерно 75 миллионов рублей).

В 2014 году, после того, как Крым стал частью России, Киев начал перекрывать шлюзы канала, через который вода из Днепра поступала на полуостров. Тогда за счет этой водной артерии удовлетворялось около 80 процентов потребностей Крыма в ресурсе. Регион стал использовать внутренние источники питьевого и технического водоснабжения. При этом пролегающую на территории полуострова часть Северо-Крымского канала задействовали для подачи воды из местных источников.