Киев нашел новую опорную точку для противостояния «российской агрессии» в Крыму

Украине следует разместить в городе Геническ Херсонской области, расположенном недалеко от границы с Крымом, базу морской охраны, военно-морских сил и других силовых структур. С таким заявлением выступил постоянный представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин, сообщает «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя. Сейчас они размещаются по всей линии разграничения и в первую очередь в Геническе. Мы настойчиво просим разместить там подразделение Национальной гвардии», — сказал Бабин.

Он пожаловался, что данное предложение не было в полной мере воспринято руководством Министерства внутренних дел Украины. «Мы настойчиво просим сделать Геническ городом базирования морской охраны и Военно-морских сил Украины. В условиях эскалации конфликта на Азове это приобретает ключевое значение», — подчеркнул он.

По словам Бабина, в Геническом районе Херсонской области сложилась сложная ситуация, а различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Чиновник уверен, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе.

С предостережением относительно ослабления государственной власти в Геническом районе Бабин выступал и ранее. Также постпред президента Украины предупреждал, что Россия может прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным акциям» для установления силового контроля над Северо-Крымским каналом на территории Херсонской области. По его мнению, контроль над каналом позволит России обеспечить поставки пресной воды в Крым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!