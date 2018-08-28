Украина приготовила для России «неприятные сюрпризы»

Украина приготовила для России несколько «неприятных сюрпризов», которые преподнесет Москве на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Об этом во вторник, 28 августа, заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает телеканал «112 Украина».

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генассамблею, я не могу раскрывать их. Вы понимаете, что наш мощный северный сосед только этого ждет. Но как я говорил и в прошлом, и позапрошлом году, их ждет несколько неприятных сюрпризов. Это по поводу Крыма, Донбасса, относительно вопроса под условным названием "милитаризация Крыма"», — поведал Ельченко.

Также представитель Украины пообещал, что будет поднят вопрос о находящихся в России украинцах, которых Киев считает политзаключенными. В их числе и режиссер Олег Сенцов.

Президент страны Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября. «Думаю, президент обязательно вспомнит вопрос голодомора [1932-1933 годов], поскольку в этом году исполняется 85 лет этой трагедии. Во время этой сессии мы будем пробовать подготовить и принять специальную декларацию на Генассамблее ООН, посвященную этому событию», — сообщил Ельченко.

«Кроме этого, президент встретится с генсеком ООН [Антониу Гутерришем], с председателем Генеральной ассамблеи. В этом году это министр иностранных дел Эквадора (Мария Фернанда Эспиноса Гарсес займет должность 5 сентября — прим. «Ленты.ру»). Сегодня все двусторонние встречи согласовываются. Думаю, это будет несколько десятков встреч», — добавил он, указав, что Порошенко будет находиться на заседании Генассамблеи с 24 до 27 сентября.

73-я Генассамблея ООН откроется 18 сентября. Выступления глав государств и руководителей делегаций начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

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