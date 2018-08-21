Киев подсчитал задержанные Россией в Азовском море иностранные суда

Россия задержала перед Керченским проливом более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты на Азовском море. С таким заявлением в эфире телеканала «112 Украина» выступил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, видео доступно на YouTube.

«У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. (...) Российские пограничники продолжают осматривать те суда, которые идут в украинские порты в Азовском море», — указал он.

Слободян подчеркнул, что в результате направляющиеся в украинские порты корабли ждут разрешения для прохода через пролив несколько дней. По его словам, досмотры следующих в украинские порты судов, как правило, осуществляются, когда те находятся в зонах, недоступных украинским пограничникам.

Также пресс-секретарь Госпогранслужбы заверил, что суда, которые направляются в российские порты на Азовском море, проходят Керченский пролив почти без задержек. Слободян указал, что Россия имеет право осматривать суда в рамках договора между странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова Тузла в Керченском проливе. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив признаны внутренними водами России и Украины. В соглашении прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.

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