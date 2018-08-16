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Экипаж российского танкера предупредил о риске захвата украинскими властями

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Экипаж российского танкера-химовоза «Механик Погодин», незаконно удерживаемый в украинском порту Херсона, выразил опасения возможным силовым захватом судна. Об этом говорится в заявлении компании-судовладельца ООО «В.Ф. Танкер».

«Экипаж судна «Механик Погодин» и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу», — утверждают в компании.

15 августа капитана проинформировали о возможной проверке в связи с якобы неудовлетворительным состоянием судна. При этом менее месяца назад теплоход успешно прошел соответствующие проверки в украинском порту Южный, о чем было доложено администрации порта Херсон при запросе разрешения на заход танкера в акваторию порта.

«Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна. Все это свидетельствует о "мучительном" поиске украинскими властями формальных поводов для задержания. Попытка проникновения на корабль значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата», — резюмировали в компании.

«Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины. Запрет таможни на выгрузку и запрет на выход из акватории на основании предписания СБУ Украины поступили уже после постановки судна к причалу. Назначенный на Украине постоянный представитель Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева российской компании. Экипаж судна состоит из 12 граждан России.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

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