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Россия предупредила Киев о жестком ответе на ситуацию с моряками судна «Норд»

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Москва потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков с судна «Норд», захваченного украинскими пограничниками в Азовском море. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем пиратски захваченного рыболовецкого судна "Норд". 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Возмущены циничным произволом в отношении простых моряков», — заявляют дипломаты.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений.

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия», — резюмировал МИД.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что моряки судна «Норд» находятся на Украине без своих украинских документов, а их российские удостоверения личности Киев не признает.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

Ранее два моряка сумели сбежать из Украины через территорию Белоруссии. Их адвокат сообщил, что они уже вернулись в Крым.

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