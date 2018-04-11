Капитану арестованного Украиной российского судна запретили появляться в Крыму

Херсонский городской суд отпустил под личное обязательство капитана задержанного в Азовском море российского судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Татьяна Тихончик.

В беседе с ТАСС адвокат капитана судна Александр Руденко отметил, что суд частично удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры. «Суд указал в определении, что ему запрещено выезжать в Крым, а также необходимо являться по первому требованию прокурора, суда или следователя», — сообщил он.

Руденко пообещал оспорить решение суда. Само же предъявленное Горбенко обвинение юрист счел «притянутым за уши».

«Статья звучит "Незаконный вылов рыбы, который повлек существенный вред". В Уголовном кодексе нет четкого определения, что такое существенный вред, но есть постановление пленума Верховного суда, которое ориентирует суды на применение норм кодекса», — подчеркнул адвокат. Он отметил, что Верховный суд указывал, что это касается «каких-то редких видов рыбы, определенных условий, а не просто вылов рыбы». При этом необходимо проводить соответствующие экспертизы и продемонстрировать доказательства, что не было сделано стороной обвинения, заявил Руденко.

Ранее в среду стало известно, что Горбенко заподозрили в незаконной добыче рыбы в Азовском море. Днем ранее Горбенко был отпущен из изолятора временного содержания под залог, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

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