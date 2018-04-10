Капитана арестованного Украиной крымского судна выпустили из СИЗО

Капитана задержанного в Азовском море российского судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из изолятора временного содержания под залог. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Татьяна Тихончик.

«6 апреля за Горбенко был внесен залог в размере 35 тысяч 240 гривен, а сегодня эти средства были зачислены на счет казначейства, и он были выпущен из изолятора временного содержания», — рассказала она.

После выхода из изолятора Горбенко посетил врача, после чего направился в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (располагается в Херсоне) для проведения следственных действий.

Перед этим управление СБУ посетили члены экипажа судна, которых допросили по делу Горбенко. Тихончик сообщила ТАСС, что после допроса их отпустили. «Они не подозреваемые, поэтому могут свободно передвигаться», — указала Тихончик.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства. Суд Херсона 6 апреля постановил арестовать его на два месяца с возможностью внесения залога, который был внесен в тот же день, но по причине выходных дней Горбенко освободили 10 апреля.

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