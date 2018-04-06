Арестован капитан захваченного Украиной крымского судна

Херсонский городской суд на два месяца арестовал капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом со ссылкой на представителя консульства России на Украине сообщает ТАСС.

«Заключение под стражу на два месяца с возможностью внесения залога», — сообщил он агентству решение суда.

Представитель генерального консульства России в Одессе сказал, что защита Горбенко хочет обжаловать решение суда об аресте на 60 суток. «Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию. Залог будет внесен сегодня», — указал он.

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Татьяна Тихончик сообщила, что содержание Горбенко под стражей будет продолжаться до 31 мая 2018 года с возможностью внесения залога 35 тысяч 240 гривен (около 1350 долларов).

Капитану судна инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь», — заявили пограничники. В отношении всех членов экипажа были возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, в отношении капитана было направлено заявление в СБУ о нарушении им аналогичной статьи Уголовного кодекса страны.

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