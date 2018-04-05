Капитан захваченного Украиной крымского судна отпущен в зале суда

Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Щербину сообщают РИА Новости.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, Горбенко отпустили по техническим причинам. Дело в том, что срок заключения истекал в четверг вечером.

Также сообщается, что меру пресечения должен определить суд в пятницу, 6 апреля.

Украинские пограничники 26 марта задержали в Азовском море российское судно с командой из 10 человек. Корабль зарегистрирован в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией.

Позже стало известно, что задержанный экипаж судна подвергается унижениям и издевательствам.

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