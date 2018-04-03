Россия задумалась о борьбе с «украинскими пиратами»

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Командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд». Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах Крыма.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства», — рассказали агентству.

По словам собеседника РИА Новости, угроза «украинского государственного пиратства уже обозначилась».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники, арестовавшие крымское рыболовецкое судно «Норд» предложили морякам свободу, если те признают себя украинцами. По словам капитана «Норда» Владимира Горбины, экипаж испугался, что в случае признания себя украинцами, их будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только ухудшит положение людей.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России», — заявили пограничники.

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