Украина предложила захваченным рыбакам свободу в обмен на отказ от гражданства

Украинские пограничники, арестовавшие крымское рыболовецкое судно «Норд» предложили морякам свободу, если они признают себя украинцами. Об этом сообщает RT.

«Они говорили, что если мы признаем себя гражданами Украины, то вопрос быстро решится и нас отпустят. Отказ от российского гражданства при этом писать не просили. Говорили, что наши родственники должны привезти из дома наши украинские паспорта. Все члены команды отказались», — рассказал капитан корабля Владимир Горбина.

По словам капитана, экипаж испугался, что в случае признания себя украинцами, их будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только ухудшит положение людей.

Как рассказал Горбина, в настоящий момент на судне находится шесть тонн протухшей рыбы. Еду и сменное белье для моряков доставляют юристы.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России», — заявили пограничники.

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