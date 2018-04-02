Украина пригрозила капитану захваченного крымского судна тюрьмой

Генеральная прокуратура Украины заподозрила капитана российского судна «Норд», задержанного в Азовском море, в нарушении украинских законов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Капитану судна, согласно публикации — гражданину Украины, объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»). Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

«Лица, нарушающие украинское законодательство, осуществляя незаконные мероприятия и выходы морскими судами в закрытые порты Крыма, будут привлекаться к предусмотренной ответственности», — заявил прокурор Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь», — заявили пограничники. В отношении всех членов экипажа были возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, в отношении капитана было направлено заявление в Службу безопасности страны о нарушении им аналогичной статьи Уголовного кодекса страны.

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