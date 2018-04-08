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Украина объяснила причину остановки экипажа «Норда» на границе

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Команда судна «Норд» пыталась покинуть территорию Украины по ненадлежащим документам, поэтому пограничники их не выпустили из страны. Об этом в воскресенье, 8 апреля, заявила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает «Интерфакс».

На автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» (Харьковская область) были остановлены для проверки два автомобиля Volkswagen с дипломатическими номерами Российской Федерации около 21:00 7 апреля. По данным украинской погранслужбы, пассажиры вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в Россию.

«Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета», — говорится в сообщении ведомства.

«Сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы», — отмечается в пресс-релизе.

За попытку нарушения государственной границы в отношении лиц составлены административные протоколы. «Учитывая, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, их не пропустили через государственную границу», — заявили в украинском ведомстве.

В пресс-службе посольства России в Киеве назвали надуманным предлог непропуска членов экипажа, передает РИА Новости. Сейчас команда находится в Харькове. «Они не в консульстве, они не арестованы. Сейчас прорабатываются дальнейшие шаги по скорейшему возвращению на родину. Адвокаты и наши коллеги их сопровождают», — сообщил представитель посольства.

Ранее 8 апреля сообщалось, что украинские власти дали гарантию, что члены экипажа российского судна «Норд» смогут покинуть страну через границу с Крымом.

Рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом, задержали в Азовском море в конце марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Больше недели команда провела на судне. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Команду отпустили на свободу 7 апреля. Капитан судна, Владимир Горбенко арестован на два месяца за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

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