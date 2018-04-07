Экипаж захваченного Украиной крымского судна отпущен на свободу

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» отпущен на свободу. Об этом сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева, передает РИА Новости.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — сказала Шевелева.

Ранее на членов экипажа наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Украинский суд арестовал «Норд» 30 марта. Команда провела на судне с гниющей рыбой более десяти дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Крым был присоединен к России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!