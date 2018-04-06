Экипажу захваченного Украиной крымского судна определили наказание

Административные штрафы наложили на членов экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд». Об этом в пятницу, 6 апреля, РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая — Анна Шевелева.

«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — пояснила она.

Слушание дел проходило в Мариуполе.

Как добавляет «Интерфакс», адвокаты внесли залог за капитана «Норда» Владимира Горбенко, но поступление денег на счет пока не подтверждается из-за окончания рабочего дня. «Отпустят, видимо, после выходных», — сказала агентству Шевелева.

Горбенко арестован до 31 мая. Капитану инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

«Норд» с командой из 10 человек был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого, члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь», — заявили пограничники.

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