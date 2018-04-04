На Украине похитили капитана захваченного российского судна

Украинские пограничники увезли капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Об этом со ссылкой на представителя компании-судовладельца сообщает РИА Новости.

«Адвокаты в известность не поставлены. Его местонахождение нам не известно», — рассказал собеседник агентства. Защита расценила произошедшее как похищение, предпринимаются попытки установить местонахождение Горбенко.

3 апреля экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд», арестованного на Украине, пожаловался на унижения и издевательства со стороны пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины.

«Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», — сообщил капитан судна.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту Керчи в Крыму, который Украина считает своей территорией. «Члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России», — заявили пограничники.

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