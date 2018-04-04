Капитан захваченного на Украине российского судна нашелся в суде

Капитан российского судна «Норд», арестованного на Украине, Владимир Горбенко доставлен в суд города Херсон для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Щербина.

«Мы искали капитана по всем инстанциям. Наконец, полчаса назад мне позвонил представитель Службы безопасности Украины господин Просняк и сообщил, что капитана Горбенко доставили в Херсонский суд, где ему будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал адвокат Горбенко, обвиняемого в нарушении украинских законов.

Он заметил, что часть 2 статьи 332-1 УК Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее») не предусматривает содержание под стражей обвиняемого. «Возможно, подзащитному будет предъявлено другое обвинение по очень серьезной статье, по какой — пока непонятно. Возможно, потому что он не явился на допрос в СБУ, то есть по формальным причинам, поскольку с судна-то экипаж не выпускают», — добавил адвокат, указав, что направляется в Херсон.

По его словам, капитана утром 4 апреля с борта судна забрали представители Мариупольского морского отряда украинской погранслужбы. Согласно данным дежурного порта Бердянск, Горбенко до сих пор числится на борту судна «Норд». «То есть это полный беспредел, поскольку не соблюдены никакие юридические процедуры», — подчеркнул Щербина.

О том, что украинские пограничники увезли Горбенко в неизвестном направлении, стало известно утром 4 апреля. Защита капитана судна заявила, что расценивает произошедшее как похищение человека.

Днем ранее Горбенко пожаловался на унижения и издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ, которым подвергается экипаж судна. «Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», — сообщил он.

3 апреля сообщалось, что украинские пограничники, арестовавшие крымское рыболовецкое судно «Норд», предложили морякам свободу, если те признают себя украинцами. По словам Горбенко, экипаж испугался, что в случае признания себя украинцами их будут судить по той же статье о незаконном пересечении границы, но уже как граждан Украины, а это только ухудшит положение.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, которую Украина считает своей территорией.

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