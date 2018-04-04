Киев пригрозил всем российским морякам

Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом. Об этом «Обозревателю» заявил представитель Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сообщил он.

Слободян добавил, что «возможности Украины в Черноморском регионе адекватны существующим угрозам». «Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», — подчеркнул он.

Ранее в среду сообщалось, что капитан российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками и арестованного властями этой страны, был доставлен в суд города Херсон для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Утром 4 апреля он был похищен украинскими пограничниками и увезен в неизвестном направлении.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту Керчи в Крыму, который Украина считает своей территорией.

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