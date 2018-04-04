Капитан захваченного на Украине российского судна попал из СБУ в больницу

Капитан арестованного украинскими пограничниками рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко попал в больницу. Об этом в среду, 4 апреля, РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Щербина, представляющий интересы экипажа.

«Капитану плохо. Давление и сердце. Его из изолятора временного содержания перевели в больницу», — сказал Щербина, уточнив, что Горбенко находится в больнице имени Лучанского в Херсоне.

При этом судебное заседание по избранию ему меры пресечения запланировано на четверг и не отменено.

Утром 4 апреля украинские пограничники увезли Горбенко в неизвестном направлении. Защита капитана судна заявила, что расценивает произошедшее как похищение человека.

3 апреля Горбенко пожаловался на унижения и издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ, которым подвергается экипаж судна. «Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», — сообщил он.

Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, которую Украина считает своей территорией.

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