Украина пообещала выпустить моряков с «Норда» из страны

Украинские власти дали гарантию, что члены экипажа российского судна «Норд» смогут покинуть страну через границу с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя керченского рыбколхоза имени 1 мая Анну Шевелеву.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сообщила она и добавила, что в настоящее время моряки находятся в одной из гостиниц Харькова.

Ранее, 8 апреля, адвокат Владимир Войтюк сообщил, что россиянам не дали пересечь границу в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область). «Дипломатические автомобили с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка», — приводит его слова РИА Новости.

Рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом, задержали в Азовском море в конце марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Также, по мнению украинских пограничников, «члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь». Больше недели команда провела на судне. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Команду отпустили на свободу 7 апреля. Капитан судна, Владимир Горбенко, арестован на два месяца. Ему инкриминировано «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

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