Капитану арестованного Украиной российского судна выдвинули новое обвинение

Капитана задержанного в Азовском море российского судна «Норд» Владимира Горбенко обвинили в незаконной добыче рыбы. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Руденко.

«Ему будет избираться в суде новая мера пресечения. Ему выдвинули новое обвинение по части первой статьи 249 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная ловля рыбы")», — сообщил юрист. Мера пресечения в отношении Горбенко будет избираться Херсонским городским судом в среду.

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Татьяна Тихончик сообщила «Интерфаксу», что капитан судна был уведомлен о подозрении еще во вторник, когда его отпустили под залог.

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Во вторник Горбенко выпустили из изолятора временного содержания под залог, он посетил врача, после чего направился в главное управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Автономной Республике Крым (располагается в Херсоне) для проведения следственных действий. Перед этим управление СБУ посетили члены экипажа судна «Норд», которых допросили по делу Горбенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Суд Херсона 6 апреля постановил арестовать его на два месяца с возможностью внесения залога, который был выплачен в тот же день, но по причине выходных дней Горбенко освободили 10 апреля.

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