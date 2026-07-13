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09:03, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Бывшая ведущая лишилась миллионов рублей из-за мошенников

Бывшая ведущая из США Алекс Дельгадо лишилась пяти миллионов рублей из-за мошенников
Маргарита Щигарева

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Бывшая телеведущая из США Алекс Дельгадо рассказала о том, как она лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Об этом сообщает WGN.

По словам Дельгадо, в марте она получила сообщение от аферистов, которые выступали от имени представителей приложения для торговли на бирже Robinhood. В послании говорилось о подозрительной активности в ее аккаунте.

Экс-ведущая позвонила по указанному в сообщении номеру, и злоумышленники заявили, что из-за попытки взлома ей необходимо перевести свои средства на другой счет. Дельгадо последовала их указаниям и в итоге потеряла 72 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Когда бывшая телеведущая поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в поддержку приложения, но там ей не смогли помочь. Она добавила, что злоумышленники вели себя очень убедительно. «Я чувствую себя тупой, мне следовало быть умнее», — посетовала Дельгадо.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали каналы журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Telegram. Она пояснила, что злоумышленники получили доступ к ее ресурсам через взломанную почту.

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