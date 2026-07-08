Собчак раскрыла «занятную деталь» о взломе своих каналов

Собчак заявила, что злоумышленники получили доступ к ее каналам через взломанную почту

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак восстановила доступ к своим Telegram-каналам и раскрыла подробности взлома. Публикацию на эту тему она разместила в канале «Кровавая барыня».

«Занятная деталь: доступ был потерян из-за взлома почты. То есть сначала мошенники получили доступ к ней и благодаря этому украли Telegram», — рассказала Собчак. Она добавила, что скриншоты ее переписки, размещенные в каналах после взлома, являются фейками.

Ведущая также назвала случившееся «так себе опытом». «Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину», — с иронией добавила она.

Каналы журналистки «Кровавая барыня» и «Собчак» были взломаны 8 июля. Об этом сама знаменитость сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Собчак заявила, что не имеет отношения к публикациям, выложенным на каналах после 14:00.