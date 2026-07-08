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15:31, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак взломали

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее каналы в Telegram взломали
Маргарита Щигарева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что злоумышленники получили доступ к ее Telegram-каналам «Кровавая барыня» и «Собчак». Об этом она заявила в своем профиле в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Важное сообщение для читателей ресурсов Ostorozhno Media: мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга — каналы "Кровавая барыня" и "Собчак". Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — говорится в публикации.

По словам Собчак, ее команда работает над восстановлением доступа. Она также призвала подписчиков не переходить по ссылкам из взломанных каналов.

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В беседе с Mash журналистка подтвердила, что злоумышленники получили доступ к каналам. При этом, по данным издания, мошенники похитили ресурсы благодаря фишингу.

В среду, 8 июня, примерно в 14:09 в канале «Собчак» было опубликовано сообщение, в котором от имени телеведущей утверждалось, что хакеры получили в распоряжение ее переписку. Также были выложены некоторые фрагменты якобы переписки ведущей с представителем ее команды и другими людьми. Заявлялось, что Собчак решила показать утекшие сообщения, поскольку ей нечего стыдиться.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин предупредил об актуальной схеме кражи аккаунтов в Telegram. Уточнялось, что злоумышленники заявляют пользователям о переезде чата.

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