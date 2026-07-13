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09:01, 13 июля 2026Путешествия

Раскрыта судьба расправившегося с туристкой во время секса в Европе преступника

NYP: Расправившегося с туристкой во время секса в Венгрии мужчину отправили в тюрьму
Алина Черненко

Фото: Police Hungary

Мужчину, который расправился с американской туристкой во время секса в Европе и спрятал ее тело в чемодан, приговорили к 14 годам тюремного заключения. Судьбу преступника раскрыл таблоид New York Post (NYP).

Ирландец с инициалами Л. Т. М. был признан виновным в расправе над 31-летней американкой Маккензи Михальски во время их «интимной встречи» в столице Венгрии Будапеште 5 ноября 2024 года. Его также обязали выплатить судебные издержки в размере 7,9 тысячи долларов (около 599 тысяч рублей).

По данным полиции, после вечеринки в ночном клубе Михальски поехала домой к Л. Т. М., с которым она познакомилась в заведении. Там ирландец лишил туристку жизни, а потом решил скрыть следы своего преступления. Он спрятал тело девушки в чемодан и отвез его в лес в 140 километрах от Будапешта. О пропаже американки сообщила в посольство ее подруга, с которой та путешествовала. Полиция вычислила преступника по записям с камер видеонаблюдения.

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