Военные ГВ «Юг» уничтожили американскую бронемашину Stryker с личным составом ВСУ

Российские военные группировки войск (ГВ) «Юг» уничтожили американскую боевую бронированную машину Stryker с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Военнослужащие проводили воздушную разведку и выявили бронемашину противника, а после передали операторам беспилотных систем шестой отдельной мотострелковой бригады «Юга» координаты цели.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжают наносить точные удары по украинским военным объектам в ближнем тылу, уничтожают бронетехнику, пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и огневые позиции.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам в Киеве и Одесской области.