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08:52, 12 июля 2026Россия

Российские военные ударили по объектам ВПК в Киеве

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Vladyslav Sodel / Reuter

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере MAX.

В ведомстве уточнили, что атака была нанесена высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Целями ВС РФ в Киеве стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), задействованные в производстве и хранении дронов большой и средней дальности.

Кроме того, в Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали данные объекты для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Помимо этого российские военные с помощью БПЛА «Герань» уничтожили склад вооружения ВСУ в Кучиновке Черниговской области.

Ранее Минобороны России заявило о возможности поражать любые цели на Украине. В министерстве уточнили, что речь идет об ударах не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, но и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам.

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