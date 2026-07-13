81-летний рокер с накрашенными ногтями сходил на свидание со служащей в полиции женой

Рокер Род Стюарт с зелеными ногтями сходил на свидание со служащей в полиции женой

Знаменитый британский рок-музыкант, певец и автор песен Род Стюарт сходил на свидание с женой — офицером полиции, моделью и фотографом Пенни Ланкастер. Материал публикует Daily Mail.

81-летний артист и его 55-летняя избранница посетили ресторан Annabel's в Лондоне. Он надел приталенный атласный пиджак мятного оттенка и черные брюки. Также исполнитель хита Forever Young продемонстрировал взъерошенные волосы и накрашенные зеленым лаком ногти. В свою очередь, Ланкастер выбрала белое платье-рубашку с цветочным принтом и бежевые босоножки.

Стюарт и Ланкастер поженились в 2007 году и воспитывают двух сыновей. Также у рокера есть шестеро детей от других женщин. Известно, что в 2021 году Ланкастер сдала экзамен и стала служить в полиции.

В июле на фото попал интимный момент британского актера Аарона Тейлора-Джонсона с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше.