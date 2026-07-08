Интимный момент 36-летнего актера с 59-летней женой попал на фото

Папарацци сняли поцелуй 36-летнего актера Аарона Тейлора-Джонсона с 59-летней женой

На фото попал интимный момент британского актера Аарона Тейлора-Джонсона с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли поцелуй 36-летнего артиста и его 59-летней супруги, когда пара находилась на трибуне во время посещения Уимблдона. Женщина позировала в белом жилете с глубоким декольте и мини-шортах. В свою очередь, ее возлюбленный надел вязаную футболку-поло кремового оттенка и белые брюки.

Также рядом со знаменитостями сидели их дочери 14 и 15 лет.

В июне папарацци запечатлели интимный момент певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера.