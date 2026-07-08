Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:10, 8 июля 2026Ценности

Интимный момент 36-летнего актера с 59-летней женой попал на фото

Папарацци сняли поцелуй 36-летнего актера Аарона Тейлора-Джонсона с 59-летней женой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Chris J Ratcliffe / Reuters

На фото попал интимный момент британского актера Аарона Тейлора-Джонсона с женой — режиссером фильма «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон, которая на 23 года его старше. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли поцелуй 36-летнего артиста и его 59-летней супруги, когда пара находилась на трибуне во время посещения Уимблдона. Женщина позировала в белом жилете с глубоким декольте и мини-шортах. В свою очередь, ее возлюбленный надел вязаную футболку-поло кремового оттенка и белые брюки.

Также рядом со знаменитостями сидели их дочери 14 и 15 лет.

В июне папарацци запечатлели интимный момент певицы Дуа Липы и актера Каллума Тернера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ сделали заявление о детонации снарядов в Вишневом

    Навроцкий вежливо побеседовал с Зеленским

    Подложенная педофилу 12-летняя россиянка оказалась жертвой педофильской секты

    Заваленные мусором берега популярного у россиян курорта Турции попали на видео

    Трамп нашел общий язык с женой Мерца

    Женщина высосала яд из руки мужа и отравилась сама

    52-летняя российская актриса снялась в необычном виде и вызвала споры в сети

    Жительница Приморья выиграла в лотерею 10 миллионов рублей и поделилась секретом успеха

    Тетя бойца СВО добилась выплат от государства после смерти его родной матери

    В России ответили на обращение генсека НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok