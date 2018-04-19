Моряки с арестованного Украиной российского судна сбежали в Белоруссию

Двое членов команды российского судна «Норд», которое было арестовано Украиной, покинули территорию этой страны и направились в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, они сели в аэропорту Жуляны на рейс, следовавший в Белоруссию. Им удалось попасть на борт, поскольку они воспользовались выданными в генконсульстве России в Харькове российскими паспортами, подчеркивает Госпогранслужба.

«Поскольку украинская сторона ни в коем случае не признает документы, выданные оккупационными властями Российской Федерации в Крыму, но это не распространяется на документы, выданные официально действующими диппредставительствами РФ на территории Украины, и, поскольку транскрипция фамилий граждан в паспортах РФ отличалась от идентификационных данных граждан Украины — членов команды судна "Норд", которые содержались в базах данных, данные граждане были пропущены через границу и вылетели в Беларусь», — заявили в ведомстве.

Еще семерым морякам страну покинуть не дали. «Государственная пограничная служба отказала в выезде еще семерым гражданам Украины — членам суднокоманды "Норд", которые предъявили на пограничном контроле аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд», — сообщили в Киеве.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил «Украинской правде», что моряки судна «Норд» находятся на Украине без своих украинских документов, а их российские удостоверения личности Киев не признает. Поэтому они не могут законно покинуть территорию страны или поехать в Крым, подчеркнул он. Двум морякам, которые вылетели в Белоруссию, запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Украинские пограничники 25 марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

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