Вошедшее в порт Украины российское судно пообещали не выпускать

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили судно Mekhanik Pogodin под флагом России, компания-владелец которого входит в санкционный список. Корабль вошел в Херсонский морской торговый порт, сообщил на своей странице в Facebook постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся», — написал он.

Бабин добавил, что его ведомство возьмет дело под свой контроль «в пределах полномочий».

Информации об аресте судна пока не поступало.

В мае Украина наложила арест на российское судно «Печора» за добычу песка на территории Крыма. До этого в марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. Экипаж судна состоит из 10 граждан России, однако Киев считает их своими гражданами. Двое моряков смогли вернуться в Крым через территорию Белоруссии, прочие остаются на Украине. Капитану судна за «причинения вреда интересам государства» грозит до пяти лет тюрьмы.

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