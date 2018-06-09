Эстония арестовала российское судно

В эстонском порту Пальяссааре арестован российский паром «Петербург», принадлежащий компании «Блэксиа Ферри и Инвестиции». Об этом агентству «Sputnik Эстония» рассказал капитан судна Николай Шашков.

По его словам, судно арестовано за долги рижским судовым снабженцам. В эстонский порт «Петербург» прибыл для проведения ремонтных работ, которые так и не начались.

Долги судовым снабженцам Риги составляют 350 тысяч евро, еще около 2 миллионов рублей «Блэксиа Ферри и Инвестиции» должна экипажу парома — 12 человек. Отмечается, что на это не окончательная сумма долга, поскольку к ней также прибавятся требования эстонских портовиков. Растут и задолженности по зарплатам моряков, которые не получают денег уже несколько месяцев.

В эстонском порту паром отключили от электроснабжения из-за неоплаты задолженности, судового топлива хватило морякам на несколько дней, однако затем они остались совсем без электричества. Подача электроснабжения была восстановлена лишь после того, как владелец судна погасил часть долга.

Деньги у моряков «Петербурга» закончились, поэтому покидать территорию порта им бессмысленно. 15 июня их должен сменить другой экипаж. В компании, которая владеет паромом, комментировать ситуацию отказались. Экипажу пришлось обратиться за помощью в российское посольство в Эстонии, сотрудники которого обнаружили, что арест на судно был наложен еще 26 апреля. «Мы объяснили капитану, что в случае необходимости и посольство готово оказать необходимое содействие в решении возникающих вопросов», — рассказал посол России в Таллине Александр Петров.

Морской железнодорожно-автомобильно-пассажирский паром «Петербург» построен в Германии в 1986 году. По информации компании-владельца, паром вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также может перевозить до 150 пассажиров. Грузовместимость судна — 7 тысяч тонн, скорость — 15,8 узлов.

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